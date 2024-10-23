На карте Москвы появились экоточки

В Москве появилась крупная сеть экологичных точек, куда можно принести ненужные вещи. Так, в столице установили свыше 200 контейнеров для сбора текстиля, в которые можно сдать ненужную одежду.

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Кроме того, в скором времени в Москве планируется установить сеть точек приема автомобильных шин и покрышек.

Все вещи, которые москвичи и гости столицы сдадут в контейнеры с наклейкой проекта «Экоточки Москвы» отправляются на переработку. Из них производятся ветошь и новые ткани. Если же сдаче поверглась хорошо сохранившаяся вещь — ее отправляют на благотворительность, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ближайшие и удобные точки можно найти на карте проекта «Экоточки Москвы».

Новый экологический проект «Экоточки Москвы» запустили на официальном сайте мэра столицы. Главной целью этого проекта является развитие системы раздельного сбора отходов. Проект направлен на распространение экологических привычек и создание удобной карты пунктов приема ненужных вещей, где жители города смогут быстро найти ближайшие к ним точки по сбору различных видов вторсырья.