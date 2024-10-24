Более 400 тыс. раз пассажиры воспользовались пересадками на МЦД с сентября 2023 года

С момента запуска третьего (МЦД-3) и четвертого (МЦД-4) маршрутов Московских центральных диаметров в 2023 году пересадками между диаметрами воспользовались больше 400 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С запуском МЦД-3 и МЦД-4 на транспортной карте столицы появились новые пересадки между диаметрами. Пассажиры воспользовались этими пересадками уже более 400 тыс. раз», – приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что время в пути благодаря пересадкам на МЦД сократилось. Так, добраться от станции «Люберцы» до «Курской» можно за 35 минут, от станции «Новогиреево» до станции «Тестовская (Москва-Сити)» за 44 минуты, от станции «Рабочий поселок» до станции «Марьина Роща» за 31 минуту, от станции «Волоколамская» до станции «Нижегородская» за 49 минут, а от станции «Люблино» до станции «Белорусская» за 36 минут.

В ведомстве напомнили, что пересадка между диаметрами бесплатная, ее можно сделать в течение 90 или 120 минут в зависимости от маршрута. Кроме того, при пересадке на станциях МЦД «Белорусская», «Курская» и «Площадь трех вокзалов» прикладывать «Тройку» к турникетам или валидаторам не нужно: достаточно приложить карту на начальной и конечной точках маршрута.

«На сегодняшний день для пассажиров открыты 137 станций МЦД, 16 из которых являются пересадочными между диаметрами. Планируем и дальше открывать новые городские вокзалы с пересадками как на метро и наземный транспорт, так и на другие маршруты МЦД. Например, сейчас создаем городской вокзал «Беговая». Он объединит МЦД-1, МЦД-4 и станцию «Серп и Молот» МЦД-4. А городской вокзал «Петровско-Разумовская» создаст первую пересадку между МЦД-1 и МЦД-3 на севере Москвы. Продолжаем развивать наземное метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – подчеркнул Ликсутов.