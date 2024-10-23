На станции МЦК включили теплые скамейки

На станции "Площадь Гагарина" МЦК заработали скамейки с подогревом - они помогут с комфортом дождаться поезда.

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В департменте транспорта рассказали, что их включают в холодное время года на протяжении уже пяти лет. Теплые скамейки будут работать до конца марта, найти их можно с помощью специальных плакатов.

Не исключено, что со временем согревающие скамейки появятся и на других станцих МЦК. На "Площади Гагарина" их используют, поскольку там один из самых высоких показателей пассажиропотока.