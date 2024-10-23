В Москве строится новая площадка экстремальных аттракционов

Новая зона экстремальных аттракционов под открытым небом откроется летом 2025 года в парке развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме. В ней вырастет, например, такая "крутая" горка, что мертвая петля на американских горках по сравнению с ней покажется детскими качелями.

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"Молот судьбы" и другие

Сейчас в крытом парке "Остров Мечты" можно гулять хоть в дождь, хоть в снег. Это огромное пространство, на входе в которое всегда стоит очередь: парк входит в топ самых популярных туристических мест столицы. Сюда едут взрослые и дети со всей страны, чтобы побывать на ярких шоу с любимыми персонажами - Маугли и Балу, Смурфиками, Черепашками-ниндзя, Hello Kitty и другими. И конечно, прокатиться на экстремальных аттракционах. Их здесь сейчас 47, таких, на которых запросто можно получить ударную порцию адреналина. Помню, как приятель уговаривал меня прокатиться на одном таком: "Ничего особенного, просто "Полет в тоннеле" по подземным линиям Нью-Йорка, только там темно". И только позже признался, что испытание это не для слабонервных.

Вся горка представляет собой внезапные петли и неожиданные перевороты, резкие подъемы на высоту восьмиэтажного дома, ускорения и свободные падения... И все это в кромешной темноте со скоростью 80 км/ч. А еще на одном участке маршрута гости "вылетают" на свет в парк, с криком проносятся над головами других посетителей и возвращаются в туннель.

Еще один экстремальный аттракцион в парке - "Молот судьбы". Пассажиры занимают места на круглом диске спиной друг к другу, после чего он начинает раскачиваться, словно гигантские качели. Тут можно вспомнить слова из песни: "Позабыто все на свете, сердце замерло в груди...", ведь платформа с людьми взлетает и переворачивает их вниз головой, достигая максимальной высоты в 15,6 метра. Второй раз прокатиться на этом молоте храбрости хватает далеко не у всех.

В отзывах о парке в соцсетях третьеклассник Савелий Абдуллаев из Каменска-Уральского, например, написал целое сочинение о том, как с бабушкой в каникулы побывал в комнате страха, храме огня и бассейне с динозаврами. А закончил он его так: "Мы провели незабываемый день в парке развлечений. Москва, ты очаровала нас!"

Виктория Чекменева с мужем билет в парк подарили сыну на день рождения. Чтобы сходить туда, семья специально приехала в столицу из Рыбинска. "В Ярославской области такого нет. Даже не знаю, кому из нас парк понравился больше, - делилась потом впечатлениями Виктория. - Я никогда не каталась на аттракционах, боюсь даже колеса обозрения. Но в этот раз переступила через себя и прокатилась на самых страшных горках. День пролетел как один час, а впечатлений на всю жизнь".

Впереди что-то новенькое

А скоро возможностей для острых ощущений в парке "Остров Мечты" будет еще больше. Слева от главного входа уже готовится к строительству площадка размером 200 тыс. кв. метров. Она заработает уже в июне следующего года. На бешеной скорости (70 км/ч) здесь под открытым небом понесутся поезда по единственной в Европе монорельсовой горке, включится гидролифт, который будет в точности повторять спуск на плотах по бурным речным порогам. Всего установят 20 аттракционов, от которых у посетителей, как обещают, будет захватывать дух.

"80% мы запустим сразу, остальные до конца лета, например, в августе поедет самая технологичная горка Европы длиной 1 тыс. метров. Ее особенность в том, что уже на вертикальном подъеме она разгоняется до 41 км/ч, а ее максимальная скорость 110 км/ч", - рассказал Амиран Муцоев, основатель проекта и председатель правления компании "Остров Мечты".

Кроме аттракционов на улице построят зеленый лабиринт с мультимедийным сопровождением. Устроят променад. Оборудуют набережную. А зимой, когда аттракционы будут закрыты, зальют огромный каток.

Поживем на острове

В день в этом парке бывает до 20 тыс. человек. В среднем его посещает каждый третий турист, приезжающий в столицу. Много и организованных групп из Калужской, Тульской и Тверской областей. Чтобы их пребывание не омрачалось поездкой на ночлег через весь город, рядом с парком запланировано строительство гостиницы на 600 номеров и спа-центр под открытым небом. Первых посетителей они примут к середине 2027 года.

Сейчас в Нагатинской пойме уже открыты концертный зал, несколько кафе и ресторанов, игровой центр с аркадами, боулингом и бильярдом, а летом работал пляжный клуб. "Даже 6-7 часов недостаточно, чтобы познакомиться со всеми возможностями комплекса, поэтому строительство гостиницы стало своевременным шагом", - считает Амиран Муцоев.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ангелина Зеленькова

Прямая речь

Булат Нурмуханов, зампредседателя Комитета по туризму города Москвы:

- Москва - это культурный центр, столица впечатлений.

Качественная развлекательная инфраструктура привлекает в город путешественников с детьми, молодежь, туристов из разных регионов и стран.

Культурно-познавательный и развлекательный отдых - перспективное направление, которое мы продолжим развивать в ближайшие шесть лет. Планируем, что в 2030 году с этими целями Москву посетят 24 млн гостей - 46% от всего турпотока в Россию.

Как добраться

От станции метро "Технопарк" перейти проспект Андропова по траволатору либо подъехать к парку на водном речном транспорте (остановка Южный речной вокзал). В скором времени здесь откроется одноименная станция метро "Остров мечты" Бирюлевской линии.