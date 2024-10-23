Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Сильный ветер и дожди ожидаются в столице 23 и 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Из-за плохой погоды все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

— По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидаются дожди и усиление порывов ветра до 15 м/с. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства в Telegram-канале просит горожан быть внимательными на улице в непогоду.

В Москве в среду, 23 октября, ожидается сильный ветер — до 15 метров в секунду. В связи с этим в столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Такое же предупреждение объявлено в Московской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице климатическая зима ожидается на 20 дней позже обычного — с начала декабря.