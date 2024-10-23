Синоптик рассказала о погоде в Москве во второй половине недели

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе c RT отметила, что в ближайшие два дня погоду в столице будут определять атмосферные фронты обширного и многоцентрового циклона.

«Поэтому мы сегодня ожидаем дождь от небольшого до умеренного и в четверг также у нас ожидается небольшой дождь. Затем атмосферное давление в столичном регионе будет расти и уже в пятницу небольшой дождь пройдёт только местами. Температура воздуха в ночные часы останется положительной +2...+7 °С. Но будет довольно плотный северо-западный ветер и дневная температура будет в пределах где-то +6...+8 °С. То есть температура воздуха практически будет близка к климатической норме, но ощущение в пятницу будет, что стало значительно прохладнее из-за плотного ветра», — рассказала синоптик.

Она добавила, что в выходные погода наладится и будет определяться антициклонном и областью повышенного атмосферного давления.

«Субботняя ночь ещё может быть с температурой до -2 °С по области. В Москве она, конечно, останется положительной. Дневная температура будет в пределах +8...+10 °С в Москве и +5...+10 °С по области. В воскресенье также без осадков, но ночь чуть потеплее и отрицательных значений температуры не ожидается. Преобладающая температуре 0...+5 °С ночью и днём +5...+10 °С. То есть температура остаётся выше климатической нормы и есть надежда на то, что октябрь закончится с положительной аномалией температуры воздуха», — заключила Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Москве сохранится пасмурная погода.