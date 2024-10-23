17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале демонтировали в Москве

В столице демонтировали 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале на зимний период. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Городское хозяйство Москвы.

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— Подготовили к зиме 17 плавающих фонтанных модулей, расположенных на Водоотводном канале. С помощью специальной техники — самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов — модули, каждый весом около 300 килограммов, демонтировали и отвезли на склад для проведения технического обслуживания, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Плавающие фонтаны находятся на Водоотводном канале по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс открыт с 2005 года, передает Telegram-канал.

Специалисты Комплекса городского хозяйства также подготовили к зимнему периоду музыкальный светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» на юге столицы.

Кроме того, фонтанный комплекс на Поклонной горе начали подготавливать к зиме. По словам Бирюкова, специалисты тщательно очистят сооружение с помощью щеток, моющего средства и мощных струй воды. По окончании всех работ фонтан начнут консервировать: сперва демонтируют форсунок и подводные светильники, а затем установят специальные заглушки и защитные элементы чаши.