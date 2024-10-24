Собянин рассказал о проекте «Мой администратор»

Проекту «Мой администратор» исполнилось четыре года, рассказал мэр Сергей Собянин.

Изначально проект «Мой администратор» стартовал в поликлиниках, но затем быстро распространился на центры амбулаторной онкологической помощи, приемные отделения больниц и флагманские центры экстренной помощи. Сегодня, по словам мэра, более 2 тысяч администраторов работают в 347 зданиях медицинских организаций города.

— Специалисты помогают пациентам разобраться с ЕМИАС, прикрепиться к поликлинике, записаться на обследования, поддерживать связь с родственниками и решают множество других организационных и бытовых вопросов, — отметил он. — В общей сложности за четыре года они пришли на помощь пациентам более 195 миллионов раз.

Важно отметить, что просто так стать администратором проекта нельзя. Каждый кандидат проходит серьезный отбор.

— Сначала необходимо поработать в офисах «Мои документы». Отточить навыки уверенного и доброжелательного общения с людьми, погрузиться в корпоративную культуру центров госуслуг. Да и просто понять, подходит ли тебе эта работа, — пояснил Сергей Собянин.

После — обучение в корпоративном образовательном центре «Академия искреннего сервиса». Оно необходимо, все сотрудники должны следовать принципу: «Человек на первом месте».

НАМ 1,5 ГОДА

23 октября Сергей Собянин также сообщил, что уникальному проекту «Серебряное наставничество» исполнилось полтора года. Благодаря ему проходят душевные встречи детей-сирот и участников «Московского долголетия». Старшее поколение делится мудростью, теплом и любовью с теми, кто в этом нуждается.