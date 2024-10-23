Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погоды

Теплая и солнечная погода в Москве в ближайшие дни сменится на облачную и ветреную, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов.

По его словам, в столице также прогнозируются дожди, однако они не будут сильными и затяжными.

«Облачность принесет в столицу дожди, однако наиболее продолжительными они будут только в среду, и в ночь с четверга на пятницу. Температура воздуха в эти дни составит 10–12 градусов тепла днем, ночью — 5–7 градусов тепла. Такие показатели превышают климатическую норму, характерную для последних чисел октября. После этого довольно хорошо вырастет давление, с запада подойдет новый антициклон, и погода успокоится. То есть в конце недели будет не так тепло, но уже без осадков», — рассказал Шувалов.

Метеоролог добавил, что в выходные дни столбики термометров опустятся до 8 градусов тепла днем. Ночью, по его словам, возможны заморозки.

Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что автомобилистам Москвы пока рано задумываться о смене резины с летней на зимнюю. По его словам, температура будет превышать климатическую норму октября на 2–5 градусов, поскольку в центре Европейской России управлять погодой будет антициклон. Вильфанд добавил, что ночные температуры тоже будут положительными: 4–8 градусов тепла в будни и от 3 до 7 градусов тепла в выходные за счет облачности.