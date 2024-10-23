Россиян предупредили о ночных морозах

Ночные морозы до минус 20-28 градусов ожидаются в ближайшие дни на севере Урала, некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом предупредил жителей трех частей России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Очень низкие температуры на севере Урала, в Сибири и на Дальнем Востоке. На Урале, в [некоторых городах] Ямало-Ненецкого автономного округа с 23 по 27 октября [прогнозируется] очень низкая температура, на 6-9 градусов ниже нормы, ожидается 20-22 градуса мороза», — уточнил синоптик.

В Туруханском, Таймырском и Эвенкийских районах Сибирского федерального округа ночные температуры будут достигать минус 21-27 градуса Цельсия, а в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке (в Дальневосточном ФО) — минус 24-28 градусов.

Вильфанд добавил, что в Красноярском крае в ближайшие дни возможны метели и усиление ветра до 22 метров в секунду. В южных районах региона ожидаются сильный снег и гололедица, предупредил метеоролог.

Ранее жителям Москвы пообещали, что погода в начале ноября будет теплее климатической нормы. По словам синоптиков, в первую неделю воздух будет прогреваться до положительных значений температуры.