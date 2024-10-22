Редкую северную птицу впервые увидели на Рыжовском пруду в Москве

Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды впервые зафиксировал на Рыжовском пруду в российской столице северную птицу – полярную крачку. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал департамента.

© Mir24.TV

«До недавнего времени ученые считали, что этот вид совершает миграционный маршрут только над океаном. Но позднее птиц стали фиксировать во время пролета над сушей, вдали от большой воды», – говорится в сообщении столичного департамента.

Как правило, эти птицы гнездятся в Арктике, на островах Финского залива и Белого моря, на Кольском полуострове, добавили в департаменте.

Ранее на Камчатке посчитали птиц. Из-за труднодоступности учет провели с самолета. Уникальная перепись прошла в Корякском заповеднике. Это место, где сходится много миграционных путей пернатых северо-востока Азии.