Синоптик: в среду в Москву придут дожди, а в четверг похолодает

В среду, 23 октября, в Москву придут дожди. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Завтра будет дождливый день. Усиление ветра за счет этого противодействия до 15 метров в секунду, а на следующий день даже до 17 метров в секунду, хотя уже осадки уменьшатся», – отметил синоптик.

Сообщается, что с четверга, 24 октября, в российской столице похолодает, но температура не опустится ниже 6-10 градусов, что немного выше климатической нормы.

В пятницу в Москву придут северо-западные воздушные массы. Ночь будет хоть и теплая – пять-семь градусов – но уже днем столбики термометра покажут семь-девять градусов. Температура 25 октября превысит норму примерно на один-два градуса, заявил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима. По словам специалиста, за последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток за счет зимы.