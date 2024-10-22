В Москве стартовал Международный форум «Религия и Мир»

22 октября в столице стартовал Х Московский международный форум «Религия и Мир». Участники обсудили такой злободневный вопрос, как защита традиционных ценностей.

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За десятилетнюю историю проведения форума его участники всегда делали основной акцент на актуальных темах, обсуждали вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания молодежи, межнациональных и межконфессиональных отношений, миротворческой деятельности, экологии, социального служения и многие другие.

В этом году главная тема форума, открытие которого прошло в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя, — «Традиционные ценности как основа мира».

Организатором десятого, юбилейного форума «Религия и Мир» выступил Союз за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

— Форум — это дискуссионная площадка для консолидации общества на основе традиционных ценностей, обсуждения миротворческих и благотворительных инициатив, — сказал президент Союза за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» Алексей Черкезов. — Целью мероприятия является укрепление интеграционных процессов в области историко-культурного, духовно-нравственного и гуманитарного сотрудничества между институтами гражданского общества России и зарубежных стран.

Важность традиционных ценностей как основы мира отметил, выступая на форуме, и исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров.

— Мы с вами видим и наблюдаем, что происходит в западном мире, когда все понятия извращены, — сказал он. — И в этой ситуации тему сегодняшнего форума переоценить просто невозможно.

Среди участников и гостей X Международного форума «Религия и Мир» — религиозные деятели различных конфессий, в том числе из зарубежных стран: Иордании, Ливана, Белоруссии и других, а также представители органов государственной власти, эксперты. Особо активный интерес к форуму в этом году проявила молодежь столицы.

— Я впервые на таком форуме, и я здесь потому, что мне интересна и близка тема традиционных ценностей, — говорит студентка Государственного университета управления Диана Юсупова.

Важность темы форума отметил и студент Никита Колесниченко. По его мнению, только на традиционных ценностях, которые заложены в любой религии мира, можно что-то построить.

Итогом работы форума станет разработка новых эффективных подходов к консолидации общества на основе нравственно-духовных ценностей и гармонизации межнациональных отношений.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Нарушев, священник, председатель Комиссии по деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы:

— Церковь занимает важную роль в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи. Это было всегда. И даже в советский период Церковь играла важную, скрепляющую роль, сохраняя важность семейных ценностей.

Сергей Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской:

— Люди, которые собрались на форуме, живут этими ценностями, пропускают их через себя. Мы скоро создадим международную ассоциацию по защите традиционных ценностей, и форум — еще один шаг к этому.

Даши-Нима Содномдоржиев, Дид Хамбо лама, представитель главы Буддийской традиционной Сангхи России в Москве:

— Россия всегда славилась своими нравственными ценностями. И у нас взаимодействуют все представители традиционных религий ради процветания нашей Родины. Мы показываем пример всему миру.