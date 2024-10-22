В Москве перевесили дорожные камеры по 152 адресам

Столичные власти устанавливают дорожные камеры для регистрации нарушений в тех местах, где чаще всего случаются ДТП. После снижения аварийности на участках, камеры "переезжают" в другие места, где автомобилисты попадали в аварии.

С начала года ЦОДД переустановил 152 камеры, переместив их на участки дороги, где за год произошло больше трех ДТП, в которых были погибшие или раненые.

Все адреса дорожных камер есть на Едином транспортном портале, опубликованы на сайте ЦОДД и в навигаторах. Больше всего их в центре города.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в Telegram-канале столичного дептранса напомнил, что система фото- видеофиксации в городе работает уже 12 лет.