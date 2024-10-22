В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «Москва 24».

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Отмечается, что желтый уровень был объявлен на период с 09:00 до 21:00 23 октября. Причиной стало усиления ветра в столичном регионе. Как уточнили в Гидрометцентре, в указанное время порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. При этом, с 23 октября погода в Москве будет более ветреная и облачная, а в конце месяца ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

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