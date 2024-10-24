Мособлдума приняла закон о мерах поддержки для семей погибших участников СВО

Мособлдума приняла закон о дополнительных мерах социальной поддержки для семей погибших участников специальной военной операции.

Об этом в четверг, 24 октября, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

— Сегодня приняли закон, который установил дополнительные меры социальной поддержки для семей погибших участников СВО. Это ежегодная выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок ее предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году, — отметил Брынцалов.

Он добавил, что с самого начала спецоперации в Подмосковье выстроена комплексная система мер поддержки, перечень этих мер продолжает расширяться.

— Наш долг поддержать участников СВО и их близких, а также семьи погибших Героев — помочь им вырастить детей. Об этом неоднократно говорил Президент страны, — написал председатель в своем Telegram-канале.

Правительство РФ утвердило алгоритм начисления ежемесячных компенсационных выплат военнослужащим, принимающим участием в проведении специальной военной операции на Украине. Соответствующие нормы изложили в двух постановлениях, опубликованных на портале нормативно-правовых актов.

В конце июля Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне спецоперации. Закон вступил в силу с момента его подписания.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил, что с октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии. Их повысят до 41,5 тысячи рублей.