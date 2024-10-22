В Москве выставили на продажу 18 коммерческих помещений в районе Некрасовка

Город выставил на торги 18 помещений в районе Некрасовка. Предприниматели смогут купить объекты площадью от 49,7 до 142,6 квадратного метра.

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Об этом во вторник, 22 октября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

— Сейчас на торги по продаже выставлены сразу 18 таких помещений в районе Некрасовка. Они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 28 ноября по 24 декабря в зависимости от выбранного лота, — рассказал Пуртов.

Семь помещений находятся на улице Маресьева, шесть — на улице Маршала Еременко, по два — на улице Недорубова и проспекте Защитников Москвы, одно — на улице 2-й Вольской.

Витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал столицы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся информация о лотах. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.