В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF

Благотворительный фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF пройдет в Москве 3 и 4 ноября. Об этом во вторник, 22 октября, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Фестиваль будет проходить на территории Хлебозавода №9 в СВАО. Он призван рассказать горожанам о простых возможностях помочь бездомным кошкам и собакам и по возможности найти им дом. Организатором программы выступает Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника». Она также проводится при поддержке генерального партнера Валта Пет Продактс.

На площадках мероприятия будут представлены более 80 собак и 150 кошек из приютов Москвы и Подмосковья. Все питомцы здоровы, стерилизованы и привиты, а также имеют, паспорт и полностью готовы отправиться в новый дом.

Посетителей WOOF ждут розыгрыши, фотозона и консультации специалистов. Также на фестивале будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, амуницию, ветошь и лекарства — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.

А с 24 по 29 октября в Москве и Подмосковье пройдет Международный фестиваль спортивного кино. Зрителей ждут бесплатные показы конкурсных фильмов и творческие встречи с режиссерами и знаменитыми спортсменами, а МФСК представит легенда российского спорта Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.