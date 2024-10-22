Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» будет расширена к 2030 году

Ликсутов сообщил о планах расширить площадь ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 году
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о планах по расширению площади особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» для возведения там новых производств, офисов и лабораторий.
Об этом информирует 360.ru.
По его словам, планируется к 2030 году увеличить площадь ОЭЗ до 3,8 млн кв. м, что «соответствует приоритетным направлениям по обеспечению технологического суверенитета России».
В текущий момент общая площадь технополиса «Москва» составляет 280 га, или 2,8 млн кв. м. Там работают более 220 компаний, половина из которых имеют статус резидента, дающего льготы и преференции от столичного правительства.
Ранее Ликсутов рассказал об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».