Площадь ОЭЗ «Технополис Москва» будет расширена к 2030 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о планах по расширению площади особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» для возведения там новых производств, офисов и лабораторий.

Об этом информирует 360.ru.

По его словам, планируется к 2030 году увеличить площадь ОЭЗ до 3,8 млн кв. м, что «соответствует приоритетным направлениям по обеспечению технологического суверенитета России».

В текущий момент общая площадь технополиса «Москва» составляет 280 га, или 2,8 млн кв. м. Там работают более 220 компаний, половина из которых имеют статус резидента, дающего льготы и преференции от столичного правительства.

Ранее Ликсутов рассказал об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».