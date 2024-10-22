В ГИМ откроется выставка советского плаката

Государственный исторический музей (ГИМ) на масштабной мультимедийной выставке "Образ и слово.

Искусство советского плаката" 1 ноября представит более 400 плакатов, сообщила на пресс-конференции в ТАСС автор идеи выставки и президент фонда "Наследники победителей" Ирина Лосик.

"У нас будет 120 оригинальных плакатов, 350 плакатов мы увели в мультимедиа. Впервые совершенно из разных музеев будут собраны плакаты в стенах Государственного исторического музея. Конечно, больше всего будет плакатов исконных Государственного исторического музея. Это, действительно, уникальная, потрясающая коллекция <…>. И конечно, мы видим, какое это мощное оружие в своей силе, насколько вот образ и слово имеют колоссальное воздействие на человека", - сказал Лосик.

По ее словам, в проекте используются исторические документы и современные технологии.

"Это очень такой сложный достаточно микс, но, как мне кажется, в наши дни он очень такой востребованный, нужный и правильный, в том числе для того, чтобы привлекать молодую аудиторию, которая, к сожалению, без каких-то современных технологий, без искусственного интеллекта, может быть, не так хорошо воспринимает то или иную информацию", - отметила она, добавив, что с художественной точки зрения выставка ценна, потому что "на одной площадке мы собрали огромное количество очень достойных авторов".

Генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что проект, в первую очередь, отражает историю.

"Конечно, интересы Государственного исторического музея разнообразны, мы все-таки отражаем историю, а история появляется в очень многих аспектах. Я хотел бы подчеркнуть, что сейчас мы говорим об очень уникальном проекте. Это проект, который посвящен искусству советского плаката "Образ и слово". Для меня как для историка это не только действительно яркое произведение искусств, а в основном, если мы посмотрим на авторство этих произведений, за ними стоят выдающиеся художники", - сказал он, отметив, что для него проект - это источник тех событий и тех процессов, которые происходили в нашей стране на протяжении длительного времени. "Плакат - это то искусство, которое выросло, как взрыв, в 20-м веке, когда потребовалась конкретность, ясность, определенные рычаги, которые позволили бы повести очень большую массу людей на работу, на подвиг. И действительно, вот эта лаконичность и яркость образа, которые создаются прекрасными художниками, она просто-напросто не оставляет равнодушными тех людей, которые знакомятся с этим искусством", - добавил Левыкин.

Историческая ценность

Научный куратор выставки историк Ирина Хрулева отметила, что во время реализации идеи возникли трудности с выбором тем.