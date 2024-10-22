Собянин: Спортивный комплекс будет построен в районе Ростокино

Московские власти одобрили планы строительства двух объектов на западе и северо-востоке Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это спортивный комплекс на улице Сельскохозяйственная в районе Ростокино, а также многофункциональный бизнес-центр на улице Верейская в Можайском районе.

Собянин отметил, что инвесторы возведут их в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«В результате город получит свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест», – подчеркнул градоначальник, добавив, что за четыре года по указанной программе было заключено более 130 соглашений.

Ранее Собянин заявил, что более 900 км воздушных проводов перенесли под землю в Москве в рамках проекта «Чистое небо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».