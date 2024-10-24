Детеныш малайского медведя появился в Московском зоопарке. Это молодая самка, ей всего семь месяцев. Пока детеныш находится в закрытом вольере, не предназначенном для посетителей. Об этом в четверг, 24 октября, рассказали на официальном Telegram-канале столичного зоосада.

Она проходит длительный процесс адаптации к новым условиям и постепенно привыкает к сотрудникам. Познакомиться с медвежонком можно будет позже, после завершения карантина.

Отмечается, что у малышки отличный аппетит. Она питается молочной смесью для собак, детскими творожками и фруктовыми пюре, а также свежими овощами и фруктами (тыква, манго, банан, яблоко, персики). В данный момент она активно растет и весит уже больше 13 килограммов.

Самка медведя приехала в зоопарк в конце августа из Малайзии в рамках программы по охране природы. Это самый маленький представитель семейства медведей и один из самых редких видов. В международной Красной книге этот вид классифицируется как уязвимый.Несмотря на свою небольшую величину, малайские медведи обладают значительной силой. Через несколько месяцев самка может стать опасной для сотрудников. Поэтому все ветеринарные процедуры проводятся с соблюдением мер предосторожности, как для взрослого медведя.

— Сейчас детеныш позволяет ветеринарам брать из лапы кровь для анализа, дает померить себе давление, ощупать область живота. Для осмотра лапы и забора крови медвежонок протягивает лапу через решетку. Сейчас малышка ловко лазает по бревнам и играет с ними. За медвежонком круглосуточно наблюдают ветеринары и зоологи, — приводят слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой в публикации.

Малайские медведи содержатся в Московском зоопарке с начала 1980-х годов. Тогда там поселились самки Солоха и Лялька, а также самец Соломон. В конце 80-х годов в зоопарке началась большая реконструкция, и медведей передали в другие учреждения. В настоящее время в Московском зоопарке продолжают работать зоологи, которые ухаживали за малайскими медведями еще в 1980-х годах.

Ранее генеральный директор столичного зоосада поделилась фотографиями родителей манула Тимофея — главного символа Московского зоопарка.