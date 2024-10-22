«Пока мама спит»: панду Катюшу застали за ночной акробатикой

Панда Катюша из Московского зоопарка вместо того, чтобы спокойно спать этой ночью, решила отрепетировать несколько акробатических трюков, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале. Мама Диндин в это время дремала, поэтому не следила за дочкой, уточнила Акулова.

Пока мама ночью спит и поклонники не видят, можно отработать акробатические номера, чтобы днем показать свои способности, — написала гендиректор зоопарка.

Комментаторы пошутили, что Катюшу ночью нужно отпускать на дискотеку, а кто-то добавил, что маленькая панда «готовит номер на брусьях». Некоторые пользователи Сети отметили, что дочка Диндин словно гуттаперчевая, потому что «гнется в любую сторону».

Ранее Акулова выложила ролик, в котором у панды Катюши не получилось сесть рядом с мамой, чтобы пообедать. Но она не растерялась, взяла ветку бамбука и вместе с ней пошла в другое место. Пользователи Сети в комментариях похвалили малышку за настойчивость.

До этого посетители Московского зоопарка застали за необычным занятием двух кенгуру. Животные решили начать утро с объятий: они стояли рядом и обхватывали друг друга лапами за шею. Их вольер огорожен стеклом, которое гасит звуки, поэтому кенгуру практически не испытывают стресса из-за проходящих мимо людей.