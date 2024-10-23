Дамбу в Санкт-Петербурге перевели в режим готовности

Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Финском заливе находится в состоянии готовности к подъему воды в акватории Санкт-Петербурга. При этом наводнение городу не грозит. Об этом 23 октября сообщили в дирекции КЗС.

Неблагоприятная обстановка сложилась в связи с прохождением через регион атмосферного фронта. В связи с этим на акватории Финского залива и в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Под воздействием сильного ветра вода прибывает к городу из Финского залива, и во второй половине дня 23 октября уровень воды в реках и каналах города повысится.

"Наводнение Санкт-Петербургу не грозит. Росгидромет прогнозирует подъем уровня воды в пределах +120 - +130 см", - подчеркнули в дирекции дамбы.

В связи с этим КЗС находится в состоянии готовности, а его персонал - на рабочих местах.

Наводнением в Петербурге считается подъем воды выше 160 см над нулевой отметкой кронштадтского футштока.

Добавим, что 24 октября, по данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.