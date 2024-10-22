В Москве отреставрируют театр "Уголок дедушки Дурова"

Москомархитектура объявила конкурс на реконструкцию комплекса зданий театра "Уголок дедушки Дурова". Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

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Старинный особняк, построенный австрийским архитектором Августом Вебером в 1894 году, в котором с 1908-го жил и работал основатель театра Владимир Дуров, отреставрируют, а его исторический облик будет сохранен.

"В связи с тем, что основное здание является не только объектом культурного наследия, но и важным знаковым для москвичей местом, было принято решение выбрать наилучшую архитектурную концепцию для новых объектов театра посредством архитектурного конкурса", - сообщил главный архитектор столицы.

По его словам, сейчас театр ни в техническом, ни в функциональном плане не отвечает современным требованиям. Конкурсантам предстоит разработать уникальное предложение, в рамках которого будет модернизирован существующий комплекс зданий.