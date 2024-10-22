В Москве благоустроили около 1,7 тыс. дворов в этом году

Порядка 1,7 тысячи столичных дворов благоустроили в этом году.

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Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— В этом году привели в порядок 1,7 тысячи дворовых территорий, обновили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроили парковки. Важный заключительный этап благоустройства — озеленение, в ходе работ разбили газоны и клумбы, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий москвичей.

В рамках благоустройства команда городского хозяйства Москвы установила качели и беседки, отремонтировала детские и спортивные площадки и заменила покрытие на них. Особое внимание было уделено модернизации системы освещения: были установлены фонари и уличные светильники с энергосберегающими лампами, передает Telegram-канал.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы. По словам главы города, недалеко от станции метро «Фрунзенская» возле парка «Усадьба Трубецких» обновили спортивную и детскую площадки. Кроме того, специалисты благоустроили территорию школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице.