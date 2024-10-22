В Музее Победы откроется городской клуб «Осень Побед»

28 октября детский городской клуб «Осень Побед» при Музее Победы распахнет двери для участников. Проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.

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Старт осеннему сезону будет дан во время торжественной линейки в Зале Полководцев Музея Победы. В церемонии открытия примут участие более 300 юных москвичей от 8 до 13 лет.

— Во время осенних школьных каникул перед работающими родителями, которые не имеют возможности вывезти ребенка за город, традиционно остро встает вопрос организации досуга детей. Именно для них Музей Победы проводит детский городской клуб «Осень Побед», который создан для того, чтобы ребята могли максимально увлекательно и с пользой провести свои каникулы, — отметили в Музее Победы.

В течение пятидневной смены дети в буквальном смысле окунутся в мир открытий. Например, в техническом направлении юные участники научатся основам 3D-моделирования и программирования VR/AR, в историческом — ребята вместе с гидами погрузятся в интереснейший мир Музея Победы и самостоятельно проведут экскурсии, в творческом — попробуют себя в хореографии, музыке, театральном искусстве, получат навыки ораторского мастерства, примерят на себя роль ведущего мероприятий. Гражданско-патриотическое направление подойдет тем, кто особенно интересуется военной тематикой. Ребят ждет посещение Музея «Г.О.Р.А.», МЧС, а также мастер-классы по сборке оружия, установке палаток. Юные «Мурзилки» будут заниматься в детской академии наук, принимать участие в творческих конкурсах, научатся петь, танцевать и не бояться сцены. Впервые в этом году открылось спортивное направление, в рамках которого ребят ждет множество соревнований и игра в лазертаг.

Для детей будут проводить патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, фестивали, мастер-классы и творческие встречи со «звездными» гостями, которые поделятся с участниками клуба секретами своих профессий.