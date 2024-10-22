Заммэра Москвы отметила рост числа туристов из дальнего зарубежья

Свыше миллиона туристов из других стран посетили Москву за первые шесть месяцев 2024 года. Столицу России выбирают для деловых поездок, гастрономических открытий, отдыха с семьей и друзьями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва привлекает туристов архитектурным наследием, культурой, пешеходными улицами и набережными, парками, многочисленными кафе и ресторанами, разнообразной событийной программой.

— За полгода турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Лидерами по числу гостей стали Китай, Турция, Индия и государства Азиатско-Тихоокеанского региона, — рассказала Сергунина.

Первое место по числу приезжающих в столицу туристов из стран дальнего зарубежья занимает Китай. Всего туристы из этой страны совершили около 190 тысяч визитов. Это в 2,4 раза больше, чем за первые два квартала прошлого года. На втором месте — гости из Турции: на их счету 35,2 тысячи прибытий. На третьем — Индия. Жители этой страны посетили Москву 28,5 тысячи раз.

В два раза увеличилось число путешественников из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки — 260,6 тысячи и 17,2 тысячи человек соответственно. Больше стало гостей и из Вьетнама — 16,6 тысячи с января по июнь 2024 года.

Сейчас в российской столице также растет число бизнес-путешественников из зарубежья. Так, 40 процентов из них потом возвращаются уже для отдыха с семьей. В связи с этим Москва начала активно знакомить представителей индустрии делового туризма других стран с возможностями организации масштабных событий. В рамках этой программы в апреле 2024 года прошла конференция Shaping MICE Future. Она объединила свыше 100 участников из Индии и России. Затем в июне прошел первый туристический форум БРИКС, который посетили делегации Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

Кроме того, в российской столице действует программа онлайн-сертификации Moscow MICE Ambassadors. В рамках обучающих курсов представители отрасли из Индии могут узнать об этапах планирования и организации мероприятия в Москве.

За весь прошлый год иностранный туристический поток в столицу составил 2,3 миллиона человек. Для укрепления международных связей город участвует в крупных профильных выставках, организует бизнес-миссии, а также проекты и мероприятия, ориентированные на внутреннюю и зарубежную аудиторию.

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