В московском районе Внуково достроили школу на тысячу мест

В ТиНАО завершено строительство общеобразовательной школы на тысячу мест по адресу: район Внуково, ул. Летчика Грицевца, д. 8А.

Проект реализован инвестором в составе жилого комплекса, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«В районе Внуково ТиНАО завершили строительство школы площадью 19,5 тыс. кв. м. Она рассчитана на тысячу мест. В трехэтажном здании предусмотрены блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок. В дальнейшем школа будет передана в городскую систему образования», – цитирует пресс-служба Ефимова.

Как отмечается, в образовательной организации созданы условия для комфортного пребывания во время учебы, на переменах и после уроков. Здесь предусмотрены лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для музыкального и художественного творчества, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, которые приводятся в материале, в здании предусмотрено зонирование учебного пространства с размещением блока начальной школы отдельно от помещений средней школы.

«Главный вход расположен таким образом, чтобы потоки младших и старших классов не пересекались. Интерес к занятиям у учеников будет поддерживать многосветное многофункциональное пространство на втором этаже с эстрадой, артистическими, техническим центрами, а также спортивные залы и медиатека», – пояснил Овчинский.

На пришкольной территории расположены площадки для торжественных мероприятий и подвижных игр, стадион, места для тихого отдыха и занятий на открытом воздухе.

В пресс-службе уточнили, что комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) выдал разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию.

«Школа построена на земельном участке площадью почти 2,2 га. В здании обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты. Весь строительный цикл проходил под контролем инспекторов комитета. С начала работ проведено девять проверок, по результатам итоговой – было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации, после чего он был введен в эксплуатацию», – также приводятся в материале слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

Все новые школы и детские сады, которые строят сегодня в ТиНАО, полностью соответствуют столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям, подчеркнули в пресс-службе.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, перед проектировщиками стоит задача создания помещений, удобных не только для учебного процесса, но и приспособленных для ведения научной и творческой деятельности, всестороннего развития учащихся.

«Акцент делается на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности. С начала 2024 года в ТиНАО построено и открыто уже более 20 объектов образования», – заключил Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице возвели 63 социальных объекта.

Ранее «Известия» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщали, что в Москве продолжают развивать социальную инфраструктуру в ТиНАО. В 2024 году в округе были введены в эксплуатацию культурный центр в районе Краснопахровский, а также средняя школа в Филимонковском поселении.