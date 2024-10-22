На станции «Крымская» началось строительство платформы и вестибюля

На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Завершается разработка грунта котлована, на ряде участков началась обратная засыпка.

© Stroi.mos.ru

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению. В настоящий момент строители приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. На сегодня уложено свыше семи тысяч кубометров бетона, — рассказал Владимир Ефимов.

На будущей станции «Крымская» предусмотрено создание двух наземных вестибюлей. В рамках реконструкции одноименной станции МЦК будет выполнено ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров.

— В построенных к соседним станциям “ЗИЛ” и “Академическая” тоннелях осуществляется устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей, а также создание сбоек с притоннельными сооружениями — водоотливной установкой и двумя вентиляционными шахтами, — рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.