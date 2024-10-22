На станции «Крымская» началось строительство платформы и вестибюля

На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля
На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Завершается разработка грунта котлована, на ряде участков началась обратная засыпка.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— Строящаяся станция “Крымская” Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению. В настоящий момент строители приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. На сегодня уложено свыше семи тысяч кубометров бетона, — рассказал Владимир Ефимов.
На будущей станции «Крымская» предусмотрено создание двух наземных вестибюлей. В рамках реконструкции одноименной станции МЦК будет выполнено ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров.
— В построенных к соседним станциям “ЗИЛ” и “Академическая” тоннелях осуществляется устройство жесткого основания пути и монтаж инженерных сетей, а также создание сбоек с притоннельными сооружениями — водоотливной установкой и двумя вентиляционными шахтами, — рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.
— Инспекторы комитета на каждом этапе оценивают организацию строительного процесса, соблюдение требований охраны труда, а также ведут мониторинг состояния существующих наземных сооружений рядом с будущей станцией метро. С начала работ на станции “Крымская” состоялось 20 выездных проверок, в том числе с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества конструкций и материалов, — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.