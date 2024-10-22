Собянин рассказал о завершенных проектах благоустройства в ЦАО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице благоустроили несколько объектов внутри Садового кольца.

В парке «Усадьба Трубецких» поблизости от станции метро «Фрунзенская» обновили спортивную и игровую инфраструктуру, в частности привели в порядок три спортивных поля и оборудовали зоны для настольного тенниса, воркаута и занятий на силовых тренажёрах, сообщил глава города в своём блоге на персональном сайте.

Также, по словам мэра, провели работы по благоустройству территории школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице. В частности, установили новые лестницы, отремонтировали уже имеющиеся и провели озеленение.

Пространство перед зданием ТАСС на Тверском бульваре, дом 2 пополнилось шестью новыми стендами с 12 медиа экранами, на которых можно увидеть новостные сюжеты, архивные и другие материалы, отметил Собянин.

Кроме того, специалисты благоустроили территорию Музея декоративного искусства на Делегатской улице в Тверском районе. Площадку перед входом в здание замостили гранитной плиткой, а в саду разбили газон.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в столице перед наступлением зимы промыли более 1,1 тыс. памятников.