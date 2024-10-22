В Москве проведут капремонт 27 домов с каннелюрами

В этом году в столице приведут в порядок 27 домов с каннелюрами в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

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Столичная архитектура начала и середины прошлого века изобилует разнообразными декоративными и конструктивными элементами на фасадах зданий. Это в основном капители, сандрики, пинакли, а также каннелюры — вертикальные желобки, которые могут встречаться на колонне или пилястре.

Каннелированные колонны возникли в Древней Греции в VII–VI веках до нашей эры. Тогда их стали собирать из нескольких поставленных друг на друга барабанов, зодчим было необходимо оттенить стыки и подчеркнуть вертикальную направленность конструкции. Каннелюры, проходившие через все состыкованные объекты, придавали колонне цельность, а всему строению — единую архитектурную пластику.

Сейчас капремонт проходит в четырехэтажном многоквартирном жилом здании с каннелюрами в Фурманном переулке (дом 3). Специалисты обновили фасад, крышу, подвал, проложили электросеть и завершают работы по замене инженерных систем горячего водоснабжения и водоотведения.

Бывший доходный дом возвели до 1917 года в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Николая Бутусова. Изначально он был трехэтажным, четвертый этаж надстроили в советское время. Парадный фасад украшен сандриками в виде фронтонов, под которыми расположены каннелированные пилястры. Ими выделены оконные проемы в боковых частях на втором этаже. Арочное окно в центре оформлено рифлеными пилястрами, объединяющими второй и третий этажи. Между ними размещен массивный карниз, а на последнем этаже — венчающий и подоконный карнизы.

Специалисты Фонда капитального ремонта города Москвы разработали индивидуальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы. Они расчистили и промыли открытые плоскости, обработали места намокания антигрибковым составом. На фасаде привели в порядок замковые камни, пилястры, сандрики, воссоздав их в местах утрат. Кирпичный фасад оштукатурили и окрасили в исторические оттенки — бежевый и белый.

На фасаде обновили откосы, отливы, отремонтировали проездную арку, цоколь и приямки, а также навесили новую систему водостока. На крыше заменили покрытие и обеспечили необходимый режим температуры и влажности при помощи плит из минеральной ваты. Все деревянные поверхности обработали огнебиозащитным составом.

В этом году завершились работы в семиэтажном здании в Яковоапостольском переулке (дом 11/13, строение 1). Каннелированные пилястры украшают два его подъезда. Специалисты отремонтировали фасад, крышу, подъезды, подвал, заменили внутренние инженерные системы — стояки водоотведения и центральное отопление — и проложили новую электросеть.

Здание возвели в 1909 году в неоклассическом стиле по проекту архитектора Ивана Кондратенко. Фасад выделен четырьмя эркерами и объемными входными группами, обрамленными парными пилястрами с каннелюрами и капителями. Верхние этажи отделены поясом с дентикулами и облицованы керамической плиткой.

Специалисты промыли фасад, отремонтировали штукатурный слой, укрепили кирпичную кладку и нанесли антисептический раствор в местах скопления влаги. Они восстановили архитектурный декор: лепнину, геометрию кронштейнов, штукатурный руст и венчающий карниз. Фасад окрасили в серо-бежевые оттенки.

На здании обновили цоколь, отливы и навесили новые водосточные трубы. На крыше заменили сплошной настил слоя обрешетки на новую конструкцию. Старую кровлю разобрали, а вместо устаревших покрытий положили современные. Все деревянные элементы чердачного помещения обработали огнебиозащитным составом и обеспечили нужный температурно-влажностный режим.

В 2023 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок знаменитое здание Радиокомитета на Ленинградском проспекте (дом 65). Здесь отремонтировали фасад, подвал и заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и водоотведения.

Семиэтажный жилой дом построили в 1935 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Главный фасад акцентирован портиками с декором в виде пилястр с каннелюрами, вазонов, картуша со звездой и розетками, а также cцветником. Уличные фасады украшены пилястрами, ризалитами и балюстрадами.

Специалисты расчистили фасад, отремонтировали штукатурный слой с использованием известково-цементного раствора и сетки, восстановили кирпичную кладку, а места намокания обработали антисептическими и укрепляющими составами. Декоративные элементы восстановили. Фасад окрасили в исторические бежевые и белые оттенки. Кроме того, здесь отремонтировали балконы, цоколь и навесили новые трубы наружного водостока, заменили входные двери и установили новые оконные блоки в местах общего пользования.