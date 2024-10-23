«Желтый» уровень опасности из-за ветра продлили в Московском регионе

Предупреждение, объявленное из-за ветра, будет действовать до 18:00 24 октября. Ранее оно было актуально до 21:00 среды. В Гидрометцентре уточнили, что в это время порывы ветра местами могут составить до 15 м/с.

Дептранс ранее посоветовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, в столице до вечера будет идти дождь, в некоторых районах выпадет от 5 до 8 мм осадков.