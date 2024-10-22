Большинство москвичей ходят в музеи минимум раз в год

Недавнее исследование показало, что подавляющее большинство москвичей (81%) посещают музеи хотя бы раз в год.

Только 14% жителей столицы в последний раз были в музее больше года назад, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ADG group.

Раз в месяц музеи посещают 13% жителей столицы, раз в квартал с экспозициями знакомятся 19%, а 28% ходят по музеям два раза в год.

Лишь 5% респондентов заявили, что вовсе не бывают в музеях.

При этом 47% москвичей отметили, что за последние три года стали чаще посещать музеи.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что жители столицы летом 2024 года провели около 1,8 тыс. мероприятий в библиотеках, музеях и ДК в рамках проекта «Вместе с культурой».