Всероссийский фестиваль семейного чтения пройдет в РГДБ 25–27 октября

В Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с 25 по 27 октября пройдет V Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФест, приуроченный к Году семьи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

«С 25 по 27 октября в двух форматах (офлайн и онлайн) пройдет пятый всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФест, приуроченный к Году семьи в России. Мероприятие организовано Российской государственной детской библиотекой при поддержке министерства культуры и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для гостей фестиваля подготовлены различные мероприятия – научное шоу, концерты, спектакли и кинопоказы. Всего в офлайн-программе за три дня фестиваля пройдет более 60 мероприятий.

«При поддержке Академии анимационного искусства имени Хитрука пройдут встречи с режиссером анимационного кино, мастером пластилиновой анимации Сергеем Мериновым («Гора самоцветов», «Мульти-Россия»), режиссером-мультипликатором, сценаристом, художником-аниматором Натальей Березовой («Про барана и козла», сериал «Фееринки»), продюсером анимационной студии «Ярко» Дарьей Ильиной», – добавили в министерстве.

Кроме того, посетители фестиваля смогут встретиться с писателями и поэтами, среди которых, в частности, Андрей Усачев, Галина Дядина, Анастасия Орлова, Александр Пинегин, Григорий Кружков, Игорь Жуков, Юрий Нечипоренко и Юлия Брыкова.