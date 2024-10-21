В кинопарке "Москино" прошли джазовые киновыходные

Киновыходные прошли в кинопарке "Москино" 19 и 20 октября. Программа была посвящена джазу, передает портал мэра и правительства столицы.

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В субботу и воскресенье для посетителей исполнили как классические, так и современные интерпретации джаза. Так, 19 октября в декорации "Театр Гонзаги" с джазовым концертом для фортепиано выступил музыкант Владимир Рублев. На следующий день было организовано выступление певицы Марии Финогеновой.

Вместе с тем в воскресенье все желающие смогли попасть на выступление джаз-банды и послушать джазовые мелодии квартета виолончелистов. Кроме того, в кинопарке состоялся творческий вечер народного артиста Российской Федерации Александра Панкратова-Черного, во время которого он рассказал о съемках сериала "По законам военного времени". Они проводились на площадке "Москино" "Москва 1940-х".

Программа киновыходных включала и времяпрепровождение для детей. Для них были организованы анимационные танцы и конкурсы.

На центральной площади кинопарка выступали музыкальные группы, артисты и танцоры-степисты. Гости также могли принять участие в игре "Мафия" и побывать на мастер-классах по танцам, гриму и джазовой музыке в кино. Кроме того, их приглашали посетить выставку ретроавтомобилей.

Многие гости танцевали степ, чарльстон и свинг на центральной площади кинопарка. Танцоры, которые помогали посетителям освоить эти танцы, продемонстрировали движения с элементами акробатики. Также на территории парка работали фотозоны, а профессиональные шаржисты рисовали портреты.

Особенностью киновыходных стало шоу уличных барабанщиков. Горожане могли танцевать ламбаду и другие зажигательные танцы под мелодии барабанщиков, которые играли на обычных железных бочках. Вместе с тем гости и жители Москвы получили возможность попробовать сымпровизировать по нотам. Они сочиняли мелодии при поддержке опытных педагогов.

Кроме того, на площадке "Городской дворик" в уютной обстановке выступали уличные джазовые музыканты. Популярностью среди посетителей также пользовались постановочные киносъемки в "Питерском баре" и "Ковбойском городке". Там им предлагали примерить одежду, прикоснуться к оружию настоящих ковбоев и принять участие в запоминающихся фотосессиях.

Так, в декорациях "Питерский бар" проводились постановочные съемки эпизода кинофильма "Д’Артаньян и три мушкетера", а на площадке "Ковбойский городок" были организованы съемки фильма "Человек с бульвара Капуцинов" и фотосессия в стиле вестерн. Тем, кто хотел сфотографироваться, предлагали взять ковбойский реквизит или рамку с надписью: "Разыскивается".

Вместе с тем фотосессия проводилась на площадке "Москва 1940-х". Там с помощью специальных фильтров участники могли сделать ретроснимки. На площадке также был установлен костюмваген. Так называется специальный костюмерный комплекс на колесах. Мероприятие проводилось на фоне выступления уличных музыкантов.

Кроме того, 20 октября была проведена первая аудиоэкскурсия по кинопарку. Ее озвучил российский актер Сергей Бурунов. Гостями мероприятия стали 17 человек. Им представилась возможность побывать в новых местах, узнать о различных декорациях и площадках. Посетители смогли самостоятельно провести время в кинопарке с пользой и стали лучше ориентироваться на его территории.

Также гости кинопарка могли побывать на уличной экспозиции "За лентой", которая проводилась на парковке у Музея техники Вадима Задорожного. Она представляла собой интерактивную выставку снимков из зоны специальной военной операции. На кадрах посетители могли рассмотреть бронетехнику десанта, пехоты и машин поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66 и другие модели. Рядом со снимками была расположена инфографика, которая рассказывала о роли служб столичного комплекса городского хозяйства в строительстве укрепрайонов и защитных сооружений.

Интересно провести время на киновыходных могли и поклонники кино, которых ждали новинки проката. В кинотеатре "Москино кинопарк" им предлагалось посмотреть мультфильмы "Малышарики. День рождения", "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", а также увидеть популярную картину "Василиса и хранители времени".

Гости старше 12 лет проявили особый интерес к фильмам "Руки вверх" и "Граф Монте-Кристо". Взрослая часть аудитории предпочла посмотреть картину "Анора". Фильм был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

К настоящему моменту для гостей кинопарка "Москино" подготовлено 18 натурных площадок, которые позволяют побывать в XIV, XV и XVI веках, а также в эпохе Дикого Запада и Древней Руси. В частности, эпоху Древней Руси представляет площадка "Древнерусский город", построенная для сериала "Княгиня Ольга". Здесь представлены масштабные декорации бревенчатых домов и землянок.