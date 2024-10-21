В Музее Победы школьникам расскажут о герое СВО из Рязани

22 октября в Музее Победы пройдет урок памяти «Поколение чести. Артём Прокопович», посвященный выпускнику школы № 58 города Рязани, геройски погибшему при исполнении долга в ходе специальной военной операции в 2022 году. Занятие пройдет в рамках работы выставки «Достойная смена героям», которая рассказывает о защитниках Родины времен Великой Отечественной и современных героях. В ней примут участие учащиеся московской школы № 158.

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— Ученики и педагоги Рязанской школы подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную гвардии лейтенанту Артёму Прокоповичу. Экскурсоводы музея «Боевой славы 6 роты РВВДКУ» прочитают страницу Книги Памяти о короткой, но яркой судьбе обычного рязанского парня, выбравшего путь доблести и отваги, офицерской чести и воинского долга, — отметили организаторы.

Воспитанники школьных патриотических объединений «Живая Память» и «Кадетское десантное братство» представят в Музее Победы личные вещи Артёма, фотографии из школьного и семейного архивов.

Посетители Музея Победы смогут присоединиться к мероприятию бесплатно.

Начало в 16:00.