Найденные фрески XVII века передали в Новоспасский монастырь

Найденные в Москве фрески XVII века передали в Новоспасский монастырь
В Новоспасский монастырь вернули фрески XVII века, найденные при обследовании особняка на ул. Яузская. Об этом сообщается на сайте Центрального викариатства Москвы.
Было установлено, что росписи работы костромского мастера Гурия Никитина были сняты с южной паперти Спасо-Преображенского собора монастыря при советской власти.
«Как вы знаете, наша Новоспасская обитель при советской власти была закрыта, древние намоленные стены готовились к разрушению. Но часть святынь удалось спасти. Росписи были сняты со стен, укреплены на холсте и совсем недавно их обрели в подвале одной из московских усадеб, где располагался музей. Древние росписи были отреставрированы и сейчас мы, как и наши предки, сможем возносить перед ними молитвы», – рассказал наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий, слова которого приводятся в материале.