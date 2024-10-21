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Найденные в Москве фрески XVII века передали в Новоспасский монастырь

В Новоспасский монастырь вернули фрески XVII века, найденные при обследовании особняка на ул. Яузская. Об этом сообщается на сайте Центрального викариатства Москвы.

Найденные фрески XVII века передали в Новоспасский монастырь
© РИА Новости

Было установлено, что росписи работы костромского мастера Гурия Никитина были сняты с южной паперти Спасо-Преображенского собора монастыря при советской власти.

«Как вы знаете, наша Новоспасская обитель при советской власти была закрыта, древние намоленные стены готовились к разрушению. Но часть святынь удалось спасти. Росписи были сняты со стен, укреплены на холсте и совсем недавно их обрели в подвале одной из московских усадеб, где располагался музей. Древние росписи были отреставрированы и сейчас мы, как и наши предки, сможем возносить перед ними молитвы», – рассказал наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Григорий, слова которого приводятся в материале.
Новости Москвы