Найденные фрески XVII века передали в Новоспасский монастырь

В Новоспасский монастырь вернули фрески XVII века, найденные при обследовании особняка на ул. Яузская. Об этом сообщается на сайте Центрального викариатства Москвы.

Было установлено, что росписи работы костромского мастера Гурия Никитина были сняты с южной паперти Спасо-Преображенского собора монастыря при советской власти.