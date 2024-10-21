«Ночь искусств» пройдет на более чем 200 площадках

3 ноября в столице пройдет свыше 300 мероприятий в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра Наталья Сергунина и департамент культуры.

Особенность этой «Ночи» — сочетание разных стилей и эпох. Концерты, спектакли, экскурсии, выставки организуют на более чем 200 московских площадках.

Например, во впервые присоединившемся к акции центре «Зотов» запланировали вечер в честь 150-летия Всеволода Мейерхольда, совместную с Государственным центральным театральным музеем имени Бахрушина выставку, лекции, театральный перформанс и кинопоказ. В Театре на Трубной проведут посвященную событиям XIX века ночную экскурсию «Мифы дома на Трубе».

Кроме того, на Рижском вокзале в 20:30 выступит вместе с оркестром пианист-неоромантик Никола Мельников, в 22:30 — композитор и вокалист Леонид Овруцкий, тема обоих отделений — космос. Гостей ждут в парке «Зарядье», в музее-заповеднике «Царицыно», в мастерских Зураба Церетели и Дмитрия Налбандяна и т. д.

Все мероприятия «Ночи искусств» можно посещать бесплатно, но для некоторых нужна регистрация.