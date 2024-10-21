Смотровая галерея появится в жилом комплексе в районе Марьина Роща

Смотровую галерею с панорамным остеклением возведут в рамках строительства трех жилых корпусов в Марьиной Роще. Площадка появится на 39-м этаже одного из зданий, передает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

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К данному моменту специалисты уже закончили подготовительный этап строительства и приступили к работам по устройству котлована и буронабивных свай под будущие корпуса. Слободчиков напомнил, что возведение ЖК, состоящего из двух жилых башен в 41 и 49 этажей и шестиэтажного общественно-делового центра, началось в декабре 2023 года. При этом завершить все работы планируется в 2027-м.

Глава ведомства также добавил, что ежедневно на стройке трудятся около 120 человек и 10 единиц строительной техники.

По словам Слободчикова, все три корпуса объединит одноэтажная пешеходная галерея, в которой разместят помещения общественного назначения.

Как отметил первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, последний этаж одной из высоток выполнят из металлических кассет.

"Он отделится от основной пластики фасада эксплуатируемой кровлей, где будет предусмотрена смотровая площадка с ландшафтным озеленением", – пояснил он.

В свою очередь, Слободчиков уточнил, что с начала возведения ЖК Мосгосстройнадзор провел две выездные проверки площадки. В ходе последней инспекторы оценили выполненный объем работ, применяемые материалы и их соответствие требованиям проектной документации.

В пресс-службе также добавили, что жилой комплекс строится на участке площадью 1,5 гектара. Всего в квартале общей площадью 98,2 тысячи "квадратов" запроектировано 1,1 тысячи квартир и 24 офиса. Кроме того, на двух общих подземных уровнях разместится паркинг на 545 машиномест.

Также планируется, что на первом этаже откроются ресторан и фитнес-центр с бассейном размером 25 метров, магазины и помещения для предприятий бытового обслуживания, а еще досуговых и образовательных учреждений.

Строительство нового ЖК началось и в Люблине по программе реновации. В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров.

Дом будет возведен по индивидуальному проекту. Его фасад облицуют клинкерной плиткой и панелями из натуральных материалов, а также установят металлические корзины для кондиционеров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.