Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

Его участники пройдут профтестирование, познакомятся с востребованными профессиями и смогут задать вопросы директорам образовательных учреждений, экспертам рынка труда и работодателям.

С 26 октября по 2 ноября в Москве пройдет осенний фестиваль колледжей. Его проведут для девятиклассников и их родителей. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«С 26 октября по 2 ноября в столице пройдет осенний фестиваль колледжей, который уже второй год подряд дает школьникам и их родителям возможность познакомиться с миром среднего профессионального образования. Сейчас колледжи в Москве учитывают все запросы молодежи и современные тренды рынка труда, что меняет представление о среднем специальном образовании. Выпускники успешно устраиваются в крупнейшие компании города, получая не только привлекательные условия труда и достойную заработную плату, но и реальные перспективы для карьерного роста», — подчеркнула Анастасия Ракова.

По ее словам, первые дни фестиваля, 26 и 27 октября, пройдут в Московском дворце пионеров, где состоится презентация 48 колледжей столицы и проведут профориентационное тестирование. Родители и школьники на VK лектории услышат истории от звездных спикеров, смогут встретиться с топовыми работодателями, экспертами рынка труда, директорами образовательных учреждений и задать им вопросы о самых востребованных сегодня профессиях. Помимо этого, для школьников подготовили танцевальные флешмобы, диджей-сеты, фотовыставку достижений студентов и выпускников, кинофестиваль и модный показ.

Для гостей будут работать такие тематические зоны, как «Безопасность и право», «Гостеприимство», «Здравоохранение», «Транспорт», «Информационные технологии», «Образование: социальная сфера», «Строительство» и «Промышленность». В каждом пространстве школьники смогут больше узнать о популярных профессиях и попробовать свои силы в них.

С 28 октября фестиваль продолжится в 48 колледжах Москвы. В течение недели ребята смогут познакомиться с высокотехнологичными мастерскими и лабораториями московских колледжей, а также принять участие в практических мастер-классах и сделать выбор в пользу перспективной профессии. Для них подготовили почти 200 мастер-классов более чем по 170 специальностям в сфере промышленности, информационных технологий, робототехники, креативных индустрий, гостеприимства, строительства, транспорта и здравоохранения. Гости пообщаются с наставниками и работодателями, узнают о студенческой жизни.

Узнать подробности о фестивале и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.