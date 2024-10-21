Синоптик: на неделе температура в Москве будет выше нормы

Столичным автомобилистам рано задумываться о смене резины, так как в течение ближайшей недели температура воздуха будет превышать климатическую норму октября на 2–5 градусов, рассказал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По данным синоптика, на протяжении недели в центре европейской части России влияние на погоду будет оказывать антициклон. В связи с этим в понедельник, вторник и среду, 21, 22 и 23 октября, температура останется высокой.

"От 9 до 12 градусов будет в течение всех рабочих дней недели, даже в субботу (26 октября. – Прим. ред.) – 8–10 градусов, солнечная погода. Какой смысл ездить на зимних колесах? <...> В течение ближайшей недели менять колеса не стоит", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что ночные температуры тоже останутся положительными. Так, 4–8 градусов будет сохраняться в будние дни, а в выходные ночью на фоне облачности прогнозируется 3–7 градусов.

По словам Вильфанда, такой температурный фон будет превышать климатическую норму на 4–5 градусов на протяжении всей недели, а к ее окончанию – на 2–3. При этом во вторник и среду местами может пройти небольшой дождь, однако сильных осадков все же не прогнозируется.

Между тем в понедельник, 21 октября, в Москве ожидается переменная облачность без осадков и до 14 градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.