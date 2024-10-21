Москвичей предупредили о ветреной погоде

Со среды, 23 октября, в Москве ожидается более ветреная и облачная погода. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишут «Известия».

По словам синоптика, в первые два дня недели будет очень хорошая погода.

«Настроение, которое погода задала с понедельника, сохранится и во вторник, и эти высокие температуры порядка плюс 12-14 градусов тоже сохранятся», — уточнил Шувалов.

В середине недели погода изменится — 23 октября в столицу придут небольшие дожди, а порывы ветра могут достигать 7–10 метров в секунду. На следующий день прогнозируются более продолжительные осадки, а в пятницу, 25 октября, похолодает до плюс 7-9 градусов, отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую неделю московским автомобилистам не стоить переходить на зимнюю резину. Синоптик подчеркнул, что ночные температуры в ближайшее время не будут опускаться ниже нуля.