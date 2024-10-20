Дома-книжки в Москве окрасили в цвета флага ОАЭ

На Арбате в Москве дома-книжки окрасились в цвета флага Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщило агентство РИА Новости.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Он перемещается по столице в кортежах на черном автомобиле «Аурус», сопровождаемый мотоколонной.

В марте в ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах.

Посланник Папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи 14 октября прилетел в столицу. Отмечается, что визит продолжал миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине.