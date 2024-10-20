Москвичам пообещали «пушкинскую осень»

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы настоящую «пушкинскую осень». Об этом он написал в Telegram.

По его словам, следующая неделя в столице, за исключением четверга, в метеорологическом отношении будет очень комфортной. Переменчивая облачность, осадки маловероятны.

«И довольно тепло для финала октября: под утро — 1–6 градусов выше нуля, после полудня — до 8–13 градусов тепла. Настоящая золотая пушкинская (болдинская) осень», — написал специалист.

Ранее диетолог назвала способ легче перенести жаркую погоду.