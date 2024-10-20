Двух кенгуру из Московского зоопарка застали за необычным занятием

Кенгуру валлаби из Московского зоопарка решили начать утро с объятий, рассказала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как животные стоят рядом и обхватывают друг друга лапами за шею.

Утренний сеанс объятий, — подписала ролик Акулова.

В Московском зоопарке валлаби Беннета занимают вольер на Новой территории за Переходным мостом. Вольер огорожен стеклом, которое гасит звуки и снижает уровень стресса у животных.

Ранее стало известно, что похищенного из Ярославского зоопарка кенгуренка Кроша вернули родителям. Как рассказали в зоопарке, малыш после происшествия находился на карантине в ветеринарной клинике. Когда врачи удостоверились, что с ним все в порядке, то отвезли его домой. Там Крошу обрадовались не только родители, но и сотрудники, переживавшие за его судьбу.

Иван Некрасов, которого обвиняют в похищении трех детенышей кенгуру из калужского и ярославского зоопарков, расплакался в зале суда. Он рассказал, что пришел в зоосад послушать рык льва и сфотографироваться с канадским волком. Сторона защиты утверждала, что у подсудимого есть врожденное психическое заболевание.