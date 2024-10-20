По программе реновации расселили уже 812 домов во всех округах столицы

С начала реализации программы реновации в Москве в 2017 году к переезду приступили жители 1073 старых домов, из них более 800 зданий полностью расселили. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«С начала действия программы реновации в Москве расселили 812 старых домов. Они располагались во всех административных округах столицы. На их месте появятся современные новостройки с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации. Сейчас на стадии проектирования и строительства находится около 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых — девять миллионов квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

Территории возле новых жилых комплексов благоустраивают. Во дворах разбивают цветники и газоны, устанавливают спортивное и игровое оборудование.

«Больше всего домов расселено на юго-востоке столицы — 134 здания, на востоке — 114, а в ЗАО— 106 домов. Для жителей на первых этажах домов были открыты центры информирования по переселению. Там горожане смогли получить бесплатную помощь на всех этапах переезда», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, за все время реализации программы квартиры в новостройках получили около 135,6 тысячи москвичей, здания в которых они проживали, полностью расселили. Правообладателями новых квартир на юго-востоке столицы стали свыше 24,3 тысячи человек.

Около 17,8 тысячи москвичей, проживавших в домах на востоке города, которые полностью расселили, заключили с Департаментом договоры на жилье в новостройках. Более 17 тысяч человек получили ключи от квартир в новых домах на западе Москвы. В Северном и Юго-Западном административных округах документы оформили свыше 16,6 тысячи и 15 тысяч жителей соответственно, проживавших в зданиях, которые сегодня снесены либо ожидают сноса, добавил глава ведомства.

Ранее Мэр Москвы сообщил, что с начала года в столице ввели в эксплуатацию 23 новостройки и передали под заселение 44 жилых комплекса, возведенных по программе реновации. Глава города также отметил, что для реализации программы в проекте бюджета на ближайшие три года заложены 1,2 триллиона рублей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.