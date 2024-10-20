Собянин: Более 150 тысяч поездок совершено на новом трамвайном маршруте № 2

Трамваи спустя 70 лет вновь начали курсировать в столице по улице Сергия Радонежского. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил Сергей Собянин.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Пассажиры почти за месяц совершили больше 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2, — заявил глава города.

По его словам, новый маршрут проходит от 3-й Владимирской улицы через метро «Шоссе Энтузиастов», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост до Курского вокзала. Жители столицы могут совершать поездки на современных трамваях модели «Витязь-Москва». Интервалы движения составляют 10 минут. Общее время пути от начала движения до конечной станции равно 30 минутам, следует из сообщения в Telegram-канале.

Собянин 23 сентября открыл движение трамваев по улице Сергия Радонежского. Двухпутная трамвайная линия длиной свыше 860 метров протянулась вдоль нечетной стороны улицы Сергия Радонежского, соединив действующие трамвайные пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади.

До этого Собянин рассказал, что в столичном метро к 2030 году 95 процентов поездов будут новыми. Сейчас в распоряжении метро — 6,6 тысячи вагонов, из них больше пяти тысяч — составы нового поколения. Современные поезда заменяют старые модели с 2012 года.