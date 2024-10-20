С 21 октября режим работы Московского зоопарка изменится, сообщила пресс-служба зоосада.

«Теперь мы будем работать с 9:00 до 18:00. Вход на территорию зоопарка с 9:00 до 17:00. Дежурные кассы входов и терминалы работают также с 9:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, вход на территорию детского зоопарка со стороны ул. Садово-Кудринская (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43) и станции метро «Баррикадная» (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3) также работает до 17:00.