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Художники попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Представители Третьяковской галереи планируют 22 октября ликвидировать отдел новейших течений. Об этом сообщил историк искусства Андрей Ерофеев.

Художники попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений
© Вечерняя Москва

О данной инициативе было сказано в открытом письме, которое подписали множество деятелей искусства.

— Письмо подписали 200 человек, список подписей будет опубликован. Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич «...» и многие другие», — сказал Ерофеев.

Точные причины принятия такого решения неизвестны, пишет РБК.

С 19 по 25 октября на территории экспозиционного комплекса состоится акция «Музейная неделя», в рамках которой были подготовлены специальные экскурсионные программы. При этом в отдельных учреждениях есть возможность приобрести льготные билеты. Музей Востока и Музей кино присоединились в акции в поддержку участников СВО и членов их семей. Оформить бесплатный билет можно в электронном формате или в кассах.

Скидка в размере 10 процентов для участников СВО и членов их семей действует на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.

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Андрей Ерофеев
Игорь Макаревич
Москва