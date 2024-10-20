Художники попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Представители Третьяковской галереи планируют 22 октября ликвидировать отдел новейших течений. Об этом сообщил историк искусства Андрей Ерофеев.

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О данной инициативе было сказано в открытом письме, которое подписали множество деятелей искусства.

— Письмо подписали 200 человек, список подписей будет опубликован. Подписали ведущие наши художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич «...» и многие другие», — сказал Ерофеев.

Точные причины принятия такого решения неизвестны, пишет РБК.

С 19 по 25 октября на территории экспозиционного комплекса состоится акция «Музейная неделя», в рамках которой были подготовлены специальные экскурсионные программы. При этом в отдельных учреждениях есть возможность приобрести льготные билеты. Музей Востока и Музей кино присоединились в акции в поддержку участников СВО и членов их семей. Оформить бесплатный билет можно в электронном формате или в кассах.

Скидка в размере 10 процентов для участников СВО и членов их семей действует на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном административных округах Москвы.